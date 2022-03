In occasione della festa del papà, l’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, centro multidisciplinare con Bollino Azzurro, partecipa all’iniziativa nazionale (H)-Open Weekend Tumore alla prostata della Fondazione Onda e organizza una mattinata di informazione e sensibilizzazione. Sabato 19 marzo, dalle 9 alle 12, è in programma un incontro aperto alla popolazione, pazienti e non, durante il quale diversi medici specialisti illustreranno il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del carcinoma prostatico adottato dall’Istituto tumori di Bari. Oncologi, urologi, radioterapisti, biologi, nutrizionisti, infermieri saranno a disposizione per spiegare cos’è il tumore alla prostata, come fare diagnosi e prevenzione, quali sono le terapie oggi disponibili.

L’appuntamento è nella sala d’attesa dell’ambulatorio ‘don Tonino Bello’, al primo piano dell’Istituto. Saranno ammessi massimo 50 partecipanti, nella più rigida osservanza della normativa anti-contagio da Covid-19: accesso solo con green pass ‘rafforzato’ e mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria ai numeri 080.5555535 oppure 080.5555335. Tenendo conto dell’andamento della pandemia, l’evento potrà essere annullato o organizzato in un’altra sala dell’Istituto.

(H)-Open Weekend Tumore alla prostata è un progetto realizzato grazie al patrocinio di AIRO, CIPOMO, Fondazione AIOM, ROPI e SIUrO e al contributo incondizionato di Bayer, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce.

Maggiori informazioni sulla campagna della Fondazione Onda sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it, cliccando sul banner “Consulta i servizi offerti” (https://bit.ly/3J5qdaZ).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.