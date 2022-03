I cittadini baresi sono stanchi di camminare per strade sporche e anche oggi arriva una lamentela al sindaco di Bari Decaro con richiesta di un suo intervento. Questa volta si tratta di via Nicolai. “Quando si procederà per il lavaggio di strade e marciapiedi anche su v. Nicolai?”, – chiede al sindaco tramite Facebook una cittadina barese. – Nelle foto c’è solo una parte, ed ovviamente parlo non solo per questo isolato ma di tutta questa zona. Più si gira più c’è schifo. Ci sono macchie da mesi, più feci ovunque. E spero i soliti sporcaccioni di zona e non, prima o poi vengano multati”.

(foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.