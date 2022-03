Non si ferma l’offensiva russa in Ucraina. A Kiev i russi hanno aperto il fuoco durante le procedure di estrazione dei feriti da un palazzo bombardato poco prima. Sempre a Kiev, le Forze armate stanno invitando i cittadini a raggiungere i rifugi. Gli scontri potrebbero farsi più intensi nelle prossime ore. Intanto, Putin, accusa l’Ucraina di non voler trovare soluzioni serie in merito alla fine del conflitto.

Nel frattempo proseguono le trattative, Volodymyr Zelensky alla Joint Expeditionary Force di Londra ha dichiarato che “L’Ucraina si rende conto che non è nella Nato”, sottolineando che per anni “abbiamo sentito parlare di porte aperte, ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci, dobbiamo riconoscerlo”. Zelensky ha anche sottolineato che le sanzioni imposte non hanno fermato la guerra rivolgendosi poi in particolare al premier canadese Justin Trudeau. “Noi vi chiediamo di fermare le bombe e voi esprimete la vostra profonda preoccupazione e ci chiedete di resistere ancora un po’?” – ha detto Zelensky – “puoi immaginare cosa significa per i tuoi bambini sentire i bombardamenti alle 4 di notte tutti i giorni? Vedere le tue città distrutte? La tua gente morire? Immagina se qualcuno occupasse Vancouver come stanno facendo con Mariupol, rimasta senza acqua, cibo, elettricità?” – ha detto infine ricordando che novantasette bambini sono uccisi dalle forze russe dall’inizio della guerra.

Intanto anche a Mariupul la situazione resta allarmante. Le truppe russe hanno preso in ostaggio il personale e i pazienti di un ospedale. Sono circa 350mila le persone ancora intrappolate nella città del sud-est. Mariupul, come Kiev è sotto assedio. Oggi, nella capitale, sarà imposto un coprifuoco di 36 ore dopo che in un raid almeno due persone sono morte. Intanto, oltre ai civili, aumenta anche il numero degli operatori del settore dell’informazione. Sale a cinque il numero dei giornalisti uccisi, almeno 35 i feriti. Oltre al cameramen di Fox News, Pierre Zakrzewski, in seguito all’attacco russo, è morta anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.