Continuano i lavori di sistemazione delle antiche basole poste vicino al marciapiede del lungomare Araldo di Crollalanza, fra largo Giannella e il molo di San Nicola. Lo annuncia Lorenzo Lionetti, presidente del Municipio I. “ Un intervento – spiega – necessario per eliminare alcuni avvallamenti e migliorare il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane, eseguito da una ditta specializzata ai lavori di tutela in materia di beni culturali. Si tratta di operazioni necessarie in vista del successivo rifacimento dell’asfalto che interesserà, oltre al lungomare, anche Corso Vittorio Emanuele.

“In tanti mi avete segnalato – prosegue ancora – il traffico che si crea durante la giornata in corrispondenza del cantiere. Per questo motivo vi comunico che stiamo procedendo con un cantiere dinamico, in modo da contenere il disagio esclusivamente nel tratto interessato alle operazioni di manutenzione, garantendo sempre un adeguato standard di sicurezza per gli operai. Il disagio – conclude – salvo imprevisti, finirà nella prima settimana di aprile”.

