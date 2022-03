Viene percorso ogni giorno da centinaia di persone per superare i binari che dividono il centro di Bari. Ma le condizioni del ponte pedonale di corso Cavour che collega l’estramurale Capruzzi con il centro sono al di là della decenza, tra cartacce e rifiuti di ogni genere.

“Una discarica a cielo aperto. Uno dei luoghi più degradati e ignorati della città. Mai visto uno spazzino lì. Mai”, uno dei commenti critici dei cittadini sui social. Borderline24 da tempo ha riportato le lamentele dei residenti, finora inascoltate, e in particolare dal 2018 nulla è cambiato su una delle strutture divelte. Come mostrano le foto in basso. (qui l’articolo)

La realtà problematica si contrappone ai progetti e ai rendering. Il progetto redatto da Fuksas, vincitore del concorso di idee del 2013, è stato inserito nel piano della Regione Puglia per il Recovery fund. Proprio in quella zona del capoluogo pugliese è previsto in un parco urbano di 70 ettari, lungo 2,2 km, che sovrasterà l’asse centrale della stazione dal ponte di Corso Cavour fino al Ponte Adriatico. Il progetto costa 450 milioni di euro ed è stato suddiviso in stralci.

ponte corso cavour ponte corso cavour ponte corso cavour ponte corso cavour ponte corso cavour ponte corso cavour Prev 1 of 6 Next

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.