Complice il bel tempo e nonostante la giornata infrasettimanale, i baresi anche oggi non hanno rinunciato alla loro passeggiata sul mare. La temperatura è di 15 gradi e anche le prossime ore saranno miti, quasi primaverili. Venerdì è prevista pioggia. E’ da ieri però che si assiste ad un via vai più insistente sulla spiaggia del lungomare di Bari. Pane e Pomodoro è stata infatti protagonista di un vero e proprio spettacolo: una isoletta di sabbia tra la riva e i frangiflutti. Molti hanno immortalato la magia creata dal mare, che in pochi minuti ha fatto il giro del web.

La spiaggia dei baresi solo a fine gennaio aveva regalato una lingua di sabbia che permetteva di attraversare il breve tratto costiero fino al frangiflutti. Lo spettacolo anche in quel caso aveva attirato l’attenzione di tanti passanti.

