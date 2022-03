Consegnati ieri mattina all’associazione ONLUS InConTra, associazione barese di volontariato a sostegno di famiglie e persone in stato di fragilità sociale, merce e beni sequestrati e confiscati dalla Polizia Locale di Bari a seguito delle attività di contrasto all’abusivismo commerciale e delle vendite irregolari o illecite, sia in sede fissa che su aree pubbliche. In totale 1126 pezzi, tra abbigliamento, calzature, accessori, giocattoli conformi a normativa CE, cuscini, libri e prodotti igiene intima sono stati consegnati al responsabile dell’associazione.

L’iniziativa, non nuova per la Polizia Locale di Bari, proseguirà nei prossimi mesi con il coinvolgimento costante anche delle altre associazioni di volontariato e di mutua assistenza presenti nell’area metropolitana.

