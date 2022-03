Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 30 giugno il vettore low cost easyJet opererà un nuovo collegamento da Amsterdam per l’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il volo, già in vendita da oggi, è schedulato sino a tutto il 4 settembre con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.

“Il sistema economico regionale ha nella rete aeroportuale regionale, e nel capillare network dei collegamenti assicurati, un formidabile alleato per stimolare e assecondare la voglia di ripresa – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – L’annuncio del nuovo volo su Amsterdam è un risultato che ci gratifica, perché nasce dalla condivisione di obiettivi strategici tra Aeroporti di Puglia e Amministrazione regionale; obiettivi che rispondono non solo alle esigenze del mercato turistico, ma anche a quelle delle relazioni economiche, nella consapevolezza dei benefici che solo il lavoro di squadra può portare alla comunità e ai nostri territori. Ci apprestiamo fiduciosi a una stagione estiva ricca di novità, a conferma del ruolo dell’Aeroporto del Salento quale catalizzatore dell’interesse dei principali vettori, la cui forte collaborazione commerciale risulta decisiva in vista dell’auspicata ripartenza.”

Il volo su Amsterdam completa e consolida l’accessibilità dai Paesi Bassi, a conferma della vivacità e dell’appeal del sud est della nostra regione anche su mercati relativamente giovani, ma che, anno dopo anno, si affermano in termini di arrivi e presenze.

