Urlano “assassini” e lanciano pietre. E’ accaduto a Taranto, al passaggio della nave Carabiniere della Marina Militare. “Sarà psicosi per gli effetti della guerra in Ucraina? Non so ma sono gesti che non possiamo tollerare – denuncia Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I di Bari e ufficiale della Marina militare – Come mostrano le immagini, i manifestanti hanno iniziato a urlare «assassini, assassini» e a lanciare pietre e oggetti contro il mezzo. Nel capoluogo jonico, infatti, non era mai avvenuta una contestazione così dura contro la Marina Militare. Tutta la mia solidarietà ai colleghi della Marina Militare Italiana mentre, ai protagonisti di questo gesto, vorrei far notare che su quella nave sventola il tricolore italiano inoltre la pace non si ottiene con la violenza”.