Dopo la DjTen torna la corsa ViviCittà, appuntamento al 10 aprile. Si tratta di una manifestazione consolidata, divenuta nel tempo la più importante di Bari. Un risultato raggiunto grazie all’impegno profuso dal comitato organizzativo, che ne ha decretato il successo sia in termini di iscritti che in termini di partecipazione.

Non una semplice gara, “ma un’occasione per riappropriarsi degli spazi cittadini, senza smog e all’insegna del rispetto per l’ambiente”. Questo l’obiettivo principale di un momento sportivo che negli ultimi due anni era mancato in città per via dell’emergenza sanitaria.

Da oggi è possibile iscriversi recandosi nei punti accreditati: Sportclub, Corso Cavour; Footbalclub, via Prospero Petroni; Gem 2 Sport, via Guglielmo Oberdan: Global Game, via Alessandro Volta e infine centro Antonio Torres, in via Sabotino ad Adelfia.

Foto repertorio

