“Ogni giorno, con il sole che picchia duro, con la pioggia che rende tutto più difficile, con il vento che, quando soffia forte, può rivelarsi un nemico infido. Ogni giorno, pure se è notte fonda, pure se è domenica, pure se è Natale. Ogni giorno”. Lo scrive Amiu Puglia sulla sua pagina Facebook in occasione della festa del papà. Un pensiero rivoto a tutti i lavoratori che ogni giorni si occupano della pulizia delle nostre città “Sono i papà di Amiu Puglia spa – prosegue il post – lavoratori uguali a tanti altri, con la stessa fatica, le stesse rinunce, lo stesso impegno.

E ancora: “L’orgoglio di una divisa onorata quotidianamente per portare pulizia e decoro, per guardare in faccia il Covid e combatterlo da due anni, senza tregua, per organizzare e guidare i servizi di una grande azienda che punta a crescere e a migliorarsi sempre di più.

Sono i papà di Amiu Puglia spa, uomini al servizio della città e dei cittadini, uomini che meritano rispetto, per il proprio lavoro e per la propria fatica.

La fatica di raccogliere le deiezioni canine lasciate dai padroni pigri, la fatica di spostare ingombranti abbandonati dove capita perché tanto ci sono loro che ci pensano, la fatica di raccogliere cartacce, svuotare i cassonetti, pulire lo schifo lasciato per superficialità, per ignoranza, per menefreghismo da chi questa città proprio non la ama. La fatica di pianificare, di organizzare, di dirigere, di studiare le migliori soluzioni, trovare le strategie più adeguate, risolvere i problemi, affrontare le emergenze. Sono i papà di Amiu Puglia spa, la colonna portante, uomini impegnati, insieme ai loro colleghi che non sono papà e alle loro colleghe, in prima linea, ogni giorno. E oggi – conclude – è il loro giorno. Auguri.

