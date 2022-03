Biscotti preparati dalla rappresentante dell’associazione Ucraina – Italia per ringraziare i baresi del grande cuore della solidarietà. “I miei genitori sono riusciti a scappare dalla guerra ed ora sono con noi a Triggiano – racconta nel video la rappresentante dell’associazione – abbiamo ricevuto tanta solidarietà, tanti aiuti e per questo siamo voluti intervenire a questo evento portando dei biscotti per ringraziare i baresi dei loro doni”. I biscotti a forma di cuore e con i colori dell’Ucraina sono stati distribuiti durante la festa per l’inaugurazione del parco Rossani.

