All’indomani dell’inaugurazione del parco Rossani, arrivano già le prime lamentele dei cittadini baresi. Alcuni si dicono scontenti del progetto realizzato. Lo scambio di battute avviene sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro.

Un cittadino polemico esordisce con un post: “Bisogna chiamare le cose per come sono, è un luogo di ritrovo Rossani, non un parco. La caserma è veramente brutta, a quel punto facevano tutto cemento. E quei filetti d’erba nell’insieme sono anche di disturbo”. Il primo cittadino barese non ci sta, e gli risponde secco: “Tu forse volevi lasciarla così?” e pubblicala foto dello stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto.

Tantissimi anche gli elogi al progetto da parte dei baresi. Alcuni lo definiscono proprio sul profilo del primo cittadino: “un evento che ha riportato il sorriso alla città di Bari”, altri ancora “un luogo liberato dalle auto e dall’incuria e restituito al futuro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.