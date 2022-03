Ha aperto oggi, domenica 20 marzo, il parco urbano della ex Caserma Rossani, il grande spazio pubblico attrezzato per il tempo libero restituito alla città dopo oltre trent’anni in cui è stato sottratto alla vista e lasciato al degrado.

I lavori di riqualificazione dell’area, che si estende su una superficie di circa 30mila mq hanno riguardato in particolare: il rinfoltimento della vegetazione esistente; la piantumazione di circa 200 nuovi alberi (delle specie pino domestico, casuarina, bagolaro, ulivo, mandorlo, arancio amaro, leccio, siliquastro, mimosa, eucalipto, acacia, carrubo, alloro ad albero e melograno); la piantumazione di oltre 1.000 arbusti della macchia mediterranea (alloro, mirto, lentisco, oleandro, ginepro, coronilla, teucrium, melograno nano, cisto, lavanda, salvia, rosmarino, edera rampicante e vite canadese); la posa in opera di manto erboso su una superficie di circa 10.000 mq e l’installazione del relativo impianto di irrigazione; la realizzazione di un’area ludica attrezzata per i più piccoli; l’allestimento di uno spazio per la ginnastica calistenica; la realizzazione del campo polifunzionale da basket e dello skate park (sulla piastra di calcestruzzo preesistente); l’installazione degli impianti di pubblica illuminazione e di videosorveglianza (con 18 telecamere); la riqualificazione del viale principale che conduce agli edifici del nuovo Polo bibliotecario regionale; la posa in opera di arredi (sedute, panchine, cestini portarifiuti).

Di seguito, nel dettaglio, il programma della giornata, che si è aperta con l’esecuzione dell’inno nazionale a cura degli alunni del Convitto Cirillo:

• dalle ore 10.00 alle ore 11.30: clown, giocolieri e sculture di palloncini

• ore 11: spettacolo di danza Breathing Art Company di Simona de Tullio e spettacolo “Modern Jazz” gruppo danza San Rocco

• dalle ore 11.00: Retake Bari accoglierà i bambini del parco con piccoli omaggi e giochi da eseguire nel parco

• ore 11.30: spettacolo di burattini Casa di Pulcinella “Il principe e il povero”

• ore 12.30: spettacolo di danza etnica – associazione Artidea, della RCU Carrassi-San Pasquale-Mungivacca

•

• dalle ore 13.30: pic nic con food truck di street food

• dalle ore 16 alle ore 18: trampolieri, spettacolo di bolle di sapone, clown e giocoleria, sculture di palloncini.

• dalle ore 16 alle ore 19.30: BariGotFlava & Backjump presentano: “Jam Rossani” con Dj Manzo esibizione break dance.

• dalle ore 16: area writers. Writers baresi per tutto il pomeriggio disegneranno su pannelli al centro del parco.

Aree dedicate allo Sport

Campo da basket

• dalle ore 9 alle ore 13: torneo di minibasket con diverse società sportive della città.

• ore 17: torneo basket senior

Pool “piscina” Skate park

Tutto il giorno istruttori della federazione sport rotellistici daranno lezioni di skate insieme all’asd Pattinatori Bari con la partecipazione di Decathlon – Impact e Backjump Street Shop.

Area Sport 1 (nei pressi del campo da basket)

• ore 8.45: Angiulli Gym (allenamento funzionale)

• ore 9.30: Aldebaran (ginnastica generale)

• ore 10.30: Yes Now (allenamento funzionale)

• ore 11.30: Osteofit (Fitness funzionale)

Area Sport 2 (nei pressi del campo da basket)

• ore 10: Centro Judo Sankaku – i Bartali

• ore 11: asd La Popular – judo e arti marziali

• ore 12: Barion – sezione canoa e canottaggio

• dalle ore 10: in giro per il parco, il gruppo Activita – allenamento parkour all’aperto.

Durante la giornata saranno anche inaugurati

• targa dedicata a Caterina Susca, vittima di femminicidio, sotto un albero di mimosa

• monumento dedicato all’acqua in memoria di Michele Maggiore: Si tratta di una scultura-fontana a colonna, alta circa 4,5 metri, firmata dall’architetto Vincenzo D’Alba, dipinta e incisa per tutta la sua altezza con segni e memorie grafiche che omaggiano l’acqua.

• installazione seduta “Hug city frame” curata da fanny cavone: Il prototipo finale del progetto Urbis del Comune di Bari di Eco Arte Academy è il risultato di un percorso di dialogo avviato durante gli incontri “Think Green Roundtable” connettendo esperienze e competenze in ambito artistico e culturale al fine di organizzare uno spazio reale di confronto tra cittadini esperti studiosi, progettisti, sociologi, filosofi, musicisti, psicologi, architetti, urbanisti e contribuire in maniera attiva alla progettazione della nostra città contemporanea. “Hug City Frame” è stata concepita per incorniciare gli angoli più belli della nostra città e, contemporaneamente, recuperare e potenziare l’esistente.

