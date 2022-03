Sono 1.463 i casi positivi al Sars Cov 2 registrati nell’ultima settimana in ambito scolastico: sono in sostanza raddoppiati rispetto alle 775 positività emerse dall’attività di contact tracing dell’Epidemic Intelligence Center della ASL nei sette giorni precedenti. Come si evince dal report degli operatori del team Covid Scuole, degli attuali 1.463 casi nel periodo 14-20 marzo, la maggior parte – 1.330 – fa riferimento agli studenti, il resto, 133, al personale docente e non docente.

“Nonostante l’aumento dei casi positivi nelle scuole – spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole della ASL – la situazione è sotto controllo. I numeri sono cresciuti in tutti gli istituti, dall’infanzia ai licei, hanno mantenuto ovunque lo stesso trend di aumento. La diffusione dei contagi – conclude De Nitto – è legata alla situazione epidemiologica attuale e in particolare alla elevata contagiosità del virus in questa fase”.

Nel dettaglio dell’attività di sorveglianza sanitaria mirata al mondo scolastico, i casi positivi sono così distribuiti: 556 nelle scuole secondarie di secondo grado (508 alunni e 48 personale scolastico), 397 nelle scuole primarie (355 alunni e 42 personale scolastico), 283 nelle scuole secondarie di primo grado (266 alunni e 17 personale scolastico) e infine 227 nelle scuole dell’infanzia (201 alunni e 26 personale scolastico).

Le classi che attualmente sono interessate da un provvedimento di quarantena sono 139, in rialzo come il numero di casi e sono nel dettaglio così divisi: 15 nella scuola della infanzia, 9 nella scuola primaria, 37 nella scuola secondaria di primo grado e 78 nelle scuole secondarie di secondo grado.

I livelli di copertura vaccinali sono consolidati da tempo sia per la fascia over 12 (94% con prima dose e doppia dose) sia per il gruppo più ampio degli over 5, attestato a quota 92% con ciclo completo

