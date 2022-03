Gli agenti della Squadra Mobile B.A.T. e del Commissariato di P.S. di Barletta, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. Trani nei confronti di due persone che sarebbero coinvolte nella scomparsa di Michele Cilli, il 24 enne di Barletta di cui si sono perse le tracce dal 16 gennaio scorso.

Sono in corso numerose perquisizioni con l’ausilio del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per la Puglia e la Basilicata e di unità cinofile antidroga della Polizia di Stato.

Il 24enne è scomparso nel nulla dopo essere uscito da un pub nel centro di Barletta, in cui era in compagnia di alcuni amici per partecipare ad una festa. Alcuni lo hanno visto uscire e allontanarsi a bordo di una automobile nera, senza fare più ritorno. La sua auto è rimasta parcheggiata davanti al pub, con all’interno il giubbotto e le chiavi.

