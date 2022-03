Incidente nella mattinata di oggi sulla S.S.172 al km 28+500- Putignano – Alberobello. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto, una si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Putignano del turno d che ha estratto una donna dall’auto finita in un fossato e ospedalizzata al Miulli in codice rosso. Altri due feriti in codice giallo sono stati ricoverati al Di Venere e al San Giacomo di Monopoli. Sul posto le ambulanze del 118. Il tratto di statale coinvolto è rimasto chiuso per diverse ore. (foto vivilastrada)

