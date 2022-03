Un week-end particolarmente intenso quello appena trascorso per il personale della Guardia Costiera di Monopoli a causa del parcheggio selvaggio sulla banchina solfatara e punta del tonno del porto di Monopoli.

Come noto, l’Autorità Marittima ha da tempo disciplinato l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Monopoli non consentendo, tra le varie attività, la sosta incontrollata. Pertanto, considerato il consistente afflusso in zona portuale di verosimili avventori di attività commerciali site nel centro storico, sono stati disposti diversi controlli che hanno portato ad elevare numerosi verbali amministrativi per divieto di sosta.

Considerato che con l’avvicinarsi dell’imminente stagione estiva i controlli saranno intensificati, si raccomanda di sostare esclusivamente negli stalli appositamente previsti esibendo in modo ben visibile la relativa autorizzazione.

