Ancora rubinetti a secco nel centro storico. La denuncia è di Michele Fanelli, rappresentante del circolo Acli Dalfino. “Ci risiamo – denuncia – lanciamo ancora un a volta un grido d’allarme: a Bari Vecchia manca l’acqua. Ci sono giunte moltissime segnalazioni di cittadini che lamentano che l’acqua va via verso le 10 del mattino e ritorna all’alba, perché la pressione è molto bassa”.

Una situazione già denunciata durante la rottura della condotta a Carrassi. “Ma questa volta quella condotta non c’entra nulla – continua – l’acqua a Bari Vecchia non arriva lo stesso. Ci chiediamo ma come è possibile che dopo tanti anni di emergenza idrica non è stato risolto questo annoso problema”. Le segnalazioni arrivano soprattutto dalla zona della Cattedrale e dell’arco Meraviglia.

