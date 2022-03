Incidente mortale sul lavoro questa mattina allo sporgente numero 4-Lato Ponente del porto di Taranto. A perdere la vita un operaio di una ditta d’appalto, con la qualifica di rizzatore (fissa e sblocca container, ndr), che era impegnato, stando a quanto si è appreso, in operazioni di movimentazione di un carico di pale eoliche.

Non è ancora chiaro se sia sia ribaltato un carrello o si sia spezzata una fune che ha poi travolto l’operaio. Sono in corso accertamenti da parte dei tecnici dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl. Sul posto anche 118, vigili del fuoco, Polizia e carabinieri. Acciaierie d’Italia precisa “di non avere alcun coinvolgimento nelle operazioni che hanno condotto a tale incidente, né direttamente né tramite attività svolte da appaltatori per conto di Acciaierie d’Italia”. L’azienda comunica inoltre “di non avere in gestione lo sporgente numero 4 -Lato Ponente del porto di Taranto”.

