“Sono cominciati i lavori per la realizzazione della seconda rotatoria su via Bruno Buozzi all’incrocio con viale Europa, così da completare l’intera riqualificazione del tratto di strada, da via Glomerelli a viale Europa”. A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro che, dalla sua pagina Facebook, spiega che “l’assetto della viabilità è già stato modificato e sono state disattivate le lanterne semaforiche all’incrocio”.

“Per circa un mese – continua Decaro – gli operai saranno a lavoro nella zona centrale, sulle isole spartitraffico e sulla fascia laterale per il completamento della pista ciclabile. Al termine dei lavori si procederà al rifacimento di tutta la pavimentazione stradale che proseguirà verso il centro cittadino. Questo intervento migliorerà la viabilità in ingresso e in uscita dalla città e il collegamento con il quartiere San Paolo e la zona industriale”.

