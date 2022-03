Sono stati pubblicati, oggi, sul sito web aziendale https://www.amiupuglia.it/bandi-e-gare/ gli elenchi degli ammessi alle prove preselettive della procedura di selezione per autisti ed operatori ecologici promossa da Amiu Puglia spa lo scorso 3 dicembre. Su circa 7.700 domande arrivate, gli esclusi sono poco più di 100.

Le prove preselettive si terranno al Palaflorio di Bari (viale Archimede) nei giorni 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 aprile 2022. Sul sito web aziendale, insieme alle date, sono indicati, per ognuno dei candidati, anche l’orario e la porta di accesso da utilizzare, nonché le modalità di svolgimento delle prove e gli obblighi dei partecipanti.

Per la posizione di autista presso l’unità operativa di Foggia, in virtù di quanto previsto dal bando, non si procederà alla prova preselettiva poiché il numero dei candidati non supera quello corrispondente al triplo dei posti previsti per la graduatoria degli idonei. Pertanto ove il candidato a tale posizione non riceva comunicazione di esclusione prima della data della prova scritta (selettiva), potrà partecipare alla stessa, fermo restando che la partecipazione è comunque da intendersi “con riserva” fino alla definizione della posizione di ciascuno.

Si precisa altresì che tutti i partecipanti alle prove, sia preselettive che selettive, sono ammessi alle stesse, ed alle future graduatorie, con riserva di verifica di quanto dichiarato in sede di domanda e salvi gli ulteriori accertamenti previsti della normativa vigente.

Per quanti ad esse saranno ammessi, le prove selettive si terranno, presso la stessa sede, nei giorni 9, 10 e 11 maggio 2022.

