Tragedia familiare a Mesenzana, in provincia di Varese in Lombardia. Un padre di 45 anni ha ucciso la figlia, una 13enne, e il figlio, un bimbo di 7 anni, nella casa di via Pezza. Dalle prime indagini risulta che la coppia fosse in via di separazione. La madre sarebbe andata a riprendere i figli oggi, giovedì 24 marzo, poco prima delle 8, e avrebbe fatto la tragica scoperta. Sui corpi ferite di arma da taglio.