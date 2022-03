“Gli uomini della Questura di Bari hanno recuperato gli oggetti sacri sottratti dalla statua di San Nicola. Grazie da parte di tutta la città per quello che fate ogni giorno”. Così il sindaco Antonio Decaro su Facebook ringraziando i poliziotti che hanno ritrovato, nelle campagne di Japigia, gli ori rubati. Una notizia che tutta la città attendeva da giorni ormai, dopo il fermo del presunto colpevole in un casolare di Japigia. L’uomo – che continua a dichiararsi innocente – è stato ritenuto responsabile del furto nella Basilica di San Nicola nella notte tra il 21 e il 22 marzo. Per rubare l’anello ha danneggiato anche le mani della statua del Santo.

