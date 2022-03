“Stiamo tornando e siamo delle persone migliori. E’ stata una esperienza stupenda che ci consente di vedere con uno sguardo diverso la nostra vita. Aiutare persone che riescono a lottare con tanta dignità contro la guerra, ci deve spingere ad essere diversi”. Queste le parole di filippo Melchiorre, consigliere comunale di Bari, di rientro dopo una missione umanitaria in Ucraina, organizzata dalla fondazione di Alleanza Nazionale.

Il consigliere ha spiegato a Borderline24 con altri 15 volontari, partiti da tutta Italia, accoglieranno, sui tre pullman con cui sono partiti, circa 100 profughi dal centro di accoglienza di Hala Kijowska. “C’è terrore e disperazione – prosegue Melchiorre – ma sicuramente tanta dignità. Ho incontrato persone splendide. Questa esperienza mi ha segnato”. L’attività di Melchiorre e dei volontari è stata svolta in sinergia con altri punti nevralgici in Italia: “Ora siamo in contatto – racconta – con la protezione civile del Lazio per lasciare i profughi a Roma. Abbiamo portato in Ucraina circa 70mila euro di merce: 5 defibrillatori, medicinali e beni di prima necessità non reperibili”.

“Sono felice perché siamo riusciti a dare un piccolo contributo, ma c’è ancora tanto da fare. Cosa porto a casa mia di questa esperienza? La dignità di un popolo – conclude – che continua a resistere”.

(Foto Facebook)

