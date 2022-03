Al via da questa mattina i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio socio-ludico-aggregativo per bambini e famiglie. A comunicarlo, con un post pubblicato sui social, il presidente del Municipio III, Nicola Schingaro.

“Lo avevamo annunciato una decina di giorni fa ed oggi possiamo dire con assoluta certezza che il risultato è stato raggiunto – ha scritto Schingaro allegando alcune foto – si tratta di un lavoro portato avanti con caparbietà dal Municipio 3 in sinergia con l’amministrazione comunale, e in particolar modo con il sindaco Antonio Decaro e l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso” – ha concluso.

L’intervento prevede in particolare la realizzazione di un nuovo marciapiede, aiuole, muretti di contenimento e una gradinata rivestita in pietra. Inoltre, soo previsti un impianto di irrigazione, la piantumazione di alberi, siepi e cespugli, l’ installazione di una fontanina e di cestini portarifiuti, la realizzazione di un pavimento smorzacaduta e, infine, l’installazione di tre tipi di giostre per i bambini.

L’appalto per i lavori è stato aggiudicato lo scorso febbraio. L’intervento, così come spiegato allora dall’assessore Galasso, dovrebbe durare circa 3 mesi. L’obiettivo è quello di completarlo entro giugno. Per il progetto sono stati stanziati 250mila euro.