Minacce, insulti e violenza al nuovo parco Rossani. E’ quanto accaduto nella giornata di ieri. Vittima un giovane skater preso di mira da alcuni ragazzini, molto probabilmente suoi coetanei.

Il tutto è stato registrato in un video pubblicato dallo stesso skater sui social con un messaggio rivolto in particolare al sindaco di Bari, Antonio Decaro e all’assessore all’Ambiente e allo Sport, Pietro Petruzzelli. “In dieci contro uno”, ha sottolineato il ragazzo in un’immagine alla quale seguono una serie di video in cui un gruppo di giovani, tra loro anche ragazze, non appena il ragazzino si avvicina, insultano con parolacce e frasi pesanti lo stesso.

Nei video, prima si vede il ragazzino intento a girare sullo skate – nelle vicinanze della zona adibita allo sport in questione –poi, le immagini si fermano, ma prosegue l’audio. Non è ben chiaro se ci siano stati atti di violenza fisici, ma dagli audio è possibile sentire chiaramente minacce e insulti rivolti al ragazzo. Il parco Rossani, a distanza di pochi giorni dalla sua inaugurazione, avvenuta in particolare lo scorso 20 marzo, è già divenuto teatro di violenza e atti vandalici.

Proprio due giorni fa alcuni cittadini hanno inviato segnalazioni al sindaco evidenziando che a poco più di una settimana dall’inaugurazione erano stati commessi i primi atti di vandalismo. Nello specifico è stata divelta la spalliera di una delle nuove panchine, sono comparse scritte sulle giostrine e, inoltre, non sono state raccolte le feci di animali su prati e viali. I cittadini, già qualche giorno fa, hanno chiesto al sindaco di valutare di aumentare la vigilanza e ridurre gli orari di apertura. Oggi il parco chiude alle 23.30, orario in cui, hanno concluso “forse gli incivili si sentono più protetti”.

