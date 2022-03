Tommaso Petroni, maggior generale dell’Esercito, di origini pugliesi, sostituirà il generale Francesco Paolo Figliuolo nell’organizzazione della campagna vaccinale. La nomina è arrivata poche ore fa, con la firma del Dpcm da parte del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel quale ha ufficializzato il nome di Petroni.

Il militare, 60enne e originario di Canosa di Puglia, entrerà in servizio a partire dal primo aprile ricoprendo, in particolare, il ruolo di direttore dell’unità per il completamento della campagna vaccinale e e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.

L’Unità sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza e da personale in servizio al Ministero della Salute. Le funzioni vicarie del Direttore dell’Unità sono attribuite infine al dottor Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute.

Foto Facebook

