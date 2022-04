Il Bari non sbaglia la partita di Latina ed è promosso in serie B con tre giornate d’anticipo. Al ‘Francioni’ basta la rete di Antenucci per espugnare uno stadio che ha tolto tanto ai biancorossi. Partita ben gestita dagli uomini di Michele Mignani, che creano diverse occasioni dopo un avvio faticoso e al 23′ la sbloccano con il numero 7. Il Bari potrebbe raddoppiare al 36′ sempre con Antenucci che si procura un calcio di rigore ma lo fallisce. Poche occasioni per i padroni di casa, durante tutti i 90 minuti. Ecco il racconto del match.

Il Bari si presenta al ‘Francioni’ di Latina per staccare il pass della Serie B. La partita contro i nerazzurri riporta alla mente quella ‘meravigliosa stagione fallimentare’ di otto anni fa, che spense il sogno Serie A per i biancorossi. Agli uomini di Michele Mignani basta un pareggio per la matematica promozione, merito anche della sconfitta rimediata dal Catanzaro, superato in casa dal Monterosi.

La 35esima giornata del girone C di Serie C, mette in scena un match fra due squadre con obiettivi diversi. Quelli dei biancorossi sono già noti, mentre i padroni di casa hanno bisogno di punti per provare a conquistare un posto nei playoff. Esodo dei tifosi biancorossi che si presentano al ‘Francioni’ in 1766.

I primi 10′ minuti di gioco, vedono un Bari poco lucido e un Latina molto propositivo. I padroni di casa dominano il possesso palla, ma non riescono a concludere nello specchio della porta. Al 23′ però la sblocca il Bari con il solito Antenucci, che sigla il suo 17esimo gol stagionale. Ricci crossa da sinistra, la palla arriva al numero 7 che riesce a tirare e superare Tonti per l’1-0.

Dopo il gol, i biancorossi hanno preso coraggio e hanno iniziato a pressare maggiormente rispetto agli avversari, alla ricerca del secondo gol. Al 36′ ancora Antenucci, scatenato, si procura un calcio di rigore che però fallisce, grazie all’ottimo intervento dell’estremo difensore. Il risultato non cambia e il Latina resta a galla. Dopo un minuto di recupero, si chiude la prima frazione di gioco.

La seconda frazione di gioco riprende con gli stessi 22 del primo tempo. Il Latina riparte con il piglio giusto, spaventando i biancorossi al 49′ con Amadio che da calcio di punizione esegue correttamente uno schema. De Santis ci prova di testa, ma trova l’opposizione di Frattali. Al 53′ ci prova il Bari, ancora con Antenucci che dal limite dell’area mette fuori di poco.

Bari che va vicino al raddoppio in ben due occasioni. Prima al 57′ con Cheddira che in area, di prima, manda sopra la traversa e poi al 58′ con D’Errico che al termine di un ottimo contropiede, ci prova dal limite ma colpisce male e permette l’intervento di Tonti. Qualche brivido per il Bari al 80′, il Latina ci prova due volte ma Frattali si fa trovare pronto e blinda la porta.

Dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine del match e consegna al Bari la Serie B. I biancorossi lasciano la terza serie e sono la prima squadra a tagliare il traguardo in questo campionato. Si attendono i risultati dagli altri due gironi per stilare l’elenco delle squadre promosse.

Prossimo incontro dei biancorossi fissato per il 10 aprile contro l’Avellino. Calcio d’inizio previsto per le ore 17:30 fra le mura amiche del San Nicola. (foto ssc bari)

