Il lungomare di Bari ha ospitato la prima tappa della competizione nazionale Giro Handbike 2022, con oltre 60 partecipati sulle biciclette che permettono anche alle persone con disabilità motoria di muoversi nell’ambiente sfruttando la forza delle proprie braccia. I campioni di vita, giunti da ogni parte d’Italia, si sono sfidati su un circuito di 4 km per oltre un’ora.

Da piazza Massari a lungomare Nazario Sauro sono stati tanti i barese ad assistere alla gara, trasmessa anche in tivù. “È stato un onore riaprire la stagione degli eventi sportivi – il commento del sindaco Antonio Decaro – che più di tutti ci insegnano ogni giorno che lo sport è vita. Un grazie speciale alla scuola di ciclismo “Franco Ballerini” che ci ha permesso di ospitare questo evento”.

Immancabili le lamentele di una parte dei cittadini. Infatti per oltre due ore, lungo l’intero circuito di gara è stato vietato l’attraversamento della strada ai pedoni. Le forze dell’ordine hanno dovuto così calmare i baresi più frettolosi, costretti in alcuni casi a sviare le transenne allungando il proprio percorso abituale.

Quasi ogni domenica mattina tra aprile e maggio, il lungomare Nazario Sauro sarà chiuso al traffico delle automobili. Il prossimo weekend, il 10 aprile, torna Vivicittà, storica corsa dei runner baresi giunta alla sua 38esima edizione. Poi il 24 e 25 aprile si ripete la rievocazione delle auto storiche, sempre sul lungomare.

Maggio sarà un mese sold out. Nel dettaglio, il primo maggio “Bimbi in bici”, venerdì 8 e 9 maggio ci si prepara alla festività del patrono San Nicola e allo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Tornando allo sport, domenica 15 maggio è in programma la “Race for the cure”, la corsa delle donne in rosa. A cui si aggiunge sempre nello stesso giorno una gara nazionale di sup. Il 22 maggio seguirà la “Mad marathon”, e domenica 29 maggio forse l’evento più atteso: la Deejay Ten, organizzata da Linus di Radio Deejay.

