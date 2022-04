“Dalla pandemia all’endemia”. Uscire dalla fase emergenziale ed entrare in quella di gestione ordinaria del paziente positivo al virus Sars Cov 2 affetto da patologie diverse dal Covid 19. E’ già proiettata nel prossimo futuro la riflessione che la ASL Bari, in collaborazione con il Policlinico di Bari, intende aprire nel seminario intitolato “Dalla pandemia all’endemia: verso la gestione ordinaria del paziente Covid-19” in programma il prossimo 6 aprile 2022 (ore 8.30-13) nella sala conferenze dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” di Altamura.

Il seminario vuol essere l’occasione per avviare un ampio dibattito all’interno della Sanità Pubblica, messa a dura prova da due anni di pandemia e, nello stesso tempo, pronta a rilanciare il proprio ruolo, facendo tesoro delle esperienze maturate sul campo e rendendole coerenti con le nuove esigenze e declinazioni dell’assistenza sanitaria.

Per i saluti istituzionali interverranno Rocco Palese, assessore regionale alla Sanità, Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute, Giovanni Migliore, direttore generale Policlinico di Bari e Antonio Sanguedolce, direttore generale ASL Bari. Il seminario sarà introdotto da Danny Sivo, direttore sanitario ASL Bari, e moderato da Valentina Marzo e Massimo D’Onofrio, dell’Ufficio Stampa ASL BA.

Il confronto a più voci verterà sui temi strettamente legati alla pandemia, dallo scenario epidemiologico al ruolo del Dipartimento di Prevenzione e della Telemedicina, dalla dimensione polivalente dell’assistenza sanitaria – ospedaliera, territoriale e integrata – alle funzioni classiche dell’Emergenza-Urgenza e 118 sino a tratteggiare un’ipotesi futuribile per l’Ospedale dedicato alle Maxi Emergenze. Esperienze, proposte e nuovi percorsi saranno sviscerati da alcuni dei professionisti impegnati a diversi livelli nel gestire l’emergenza e, ora, nell’immaginare e programmare la nuova fase della gestione ordinaria al tempo del Covid.

