“Pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele troppo pericolosa”. L’associazione BariEcoCity ha avviato una petizione per chiederne la rimozione e la realizzazione di una nuova da Torre Quetta a San Francesco.

“Quella pista – scrivono nella petizione – in corso Vittorio Emanuele sì è rivelata pericolosa perché le portiere delle auto una volta aperte possono colpire i ciclisti in transito e anche per la presenza dei bidoni”.

“Chiediamo – scrivono nel testo della petizione – che l’amministrazione realizzi una più idonea, sicura e salubre pista ciclabile in adiacenza dell’intero tratto stradale costeggiante il lungomare di Bari e avente inizio dalla zona di Torre Quetta” e termine nella zona della spiaggia San Francesco”

“Domani – spiega Giuseppe Carrieri, presidente di BariEcoCity -dalle 10 raccogliamo firme in presenza dei commercianti di corso Vittorio Emanuele. Sempre da domani è possibile firmare sulla nostra pagina Facebook e online su change.org. Il 22 aprile poi consegniamo le firme al sindaco di Bari”.

Intanto come riportato da Borderline24 arrivano invece le rassicurazioni del Comune sul ripristino della pista in corso Vittorio Emanuele, apportando però delle modifiche.

