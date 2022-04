In via Quasimodo, nel quartiere Japigia, è in corso la rimozione di un vecchio impianto pubblicitario. Tanti lo consideravano un vero “ecomostro”, altri invece un punto di riferimento per darsi un appuntamento. Da oggi sarà solo un ricordo che resterà nella storia del quartiere. L’intervento è stato fatto dal soggetto privato.

“Questo – spiega il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti – come altri interventi simili, è il risultato della buona politica partecipata fatta con la complicità dei residenti, che garantirà un maggior decoro nelle strade del Municipio 1. Sono state tante le segnalazioni ricevute sull’argomento e per questo ricordo l’eliminazione dei paletti ed archetti attualmente in corso nel Murattiano e a Madonnella nonché quello da poco realizzato in un cantiere edile di Sant’Anna. Come municipio, continuerò la mia ricerca e la rimozione di tutti gli ingombri che negli anni hanno occupato il suolo pubblico producendo un deturpamento del territorio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.