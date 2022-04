Proseguono gli interventi al potenziamento della dorsale adriatica di Rete Ferroviaria Italiana. Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 aprile, è prevista una interruzione della circolazione tra le 23 e le 5 con relativi slittamenti d’orario.

Si punta sulla velocizzazione della direttrice Adriatica Bologna – Lecce, passando da Bari, che consentirà l’incremento delle tratte dove sarà possibile viaggiare alla velocità massima di 200 km/h. Saranno eseguite diffuse attività di potenziamento infrastrutturale e tecnologico all’armamento, alla linea aerea di trazione elettrica e agli apparati tecnologici di linea e di stazione incompatibili con la normale circolazione.

In particolare verranno temporaneamente rimossi il binario e la massicciata nei tratti di linea che poggiano sui ponti, per consentire la posa dell’impermeabilizzante e la realizzazione di un sistema di canalizzazione delle acque. Il programma di viaggio dei treni regionali e a lunga percorrenza prevede limitazioni e modifiche di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus in coincidenza con l’orario dei treni. Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza ai viaggiatori.

L’orario ferroviario in vigore nelle sole due giornate indicate è consultabile nelle stazioni e sui sistemi informatici e di vendita dove, digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa.

