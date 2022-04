Con il suo carico di carburante, la nave era in rotta dalla Guinea Equatoriale a Malta. Durante il tragitto tra il porto egiziano di Damietta e Malta, aveva cominciato ad imbarcare acqua a circa sette chilometri dalla costa del Golfo di Gabès. Si teme il disastro ambientale

La nave mercantile con 750 tonnellate di carburante a bordo è in rotta dalla Guinea Equatoriale a Malta. L’intero equipaggio è stato salvato. Una nave mercantile che trasportava carburante è affondata venerdì al largo della costa di Gabes in Tunisia, riferisce Reuters. La nave Xelo era in rotta dalla Guinea Equatoriale a Malta.

Aveva a bordo 750 tonnellate di carburante e ha fatto una chiamata di emergenza a una decina di chilometri da Gabes, a cui ha risposto la Marina tunisina. Secondo Reuters, tutti e sette i membri dell’equipaggio sono stati salvati dalla Marina tunisina. La causa dell’incidente è stata il maltempo, ha detto il ministero dell’Ambiente, secondo l’agenzia di stampa. Ha aggiunto l’acqua è entrata nella nave e ha raggiunto un’altezza di due metri. Il ” Guardian “riferisce che il ministero dell’Ambiente tunisino ha definito “allarmante” la situazione intorno alla nave e ha redatto un “piano di intervento nazionale urgente”.

