Lunedì 25 aprile si terrà la manifestazione “In … moto per la pace” organizzata dall’associazione “Angeli della strada” in collaborazione con Emergency, per esprimere solidarietà alle vittime del conflitto russo-ucraino. L’evento prevede un raduno iniziale alle ore 10, presso il parco 2 Giugno, da dove partirà alle ore 11 il corteo che attraverserà le vie della città.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha previsto le seguenti limitazioni al traffico: dalle ore 7 alle 11 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di fermata in viale Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso di parco 2 Giugno, solo lato destro, nel senso di marcia tra viale della Costituente e viale della Resistenza; dalle ore 9 alle ore 11 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito in viale Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso di parco 2 Giugno, compresa tra viale della Costituente e viale della Resistenza; dalle ore 11 alle ore 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito, per il solo passaggio dei motociclisti, sulle seguenti strade e piazze: viale Einaudi, via Amendola, Ponte Padre Pio, via Magna Grecia, via Peucetia, Ponte G. Garibaldi, lungomare N. Sauro, via Petroni, via Carulli, piazza L. di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via G. Capruzzi, via S. Giorgio Martire, Ponte Adriatico, via T. Fiore, via Napoli, via di Maratona, via G. Verdi, via P. Pinto, ingresso Fiera del Levante (viale Lepanto).

