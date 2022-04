Pronto il progetto esecutivo per i lavori nel cimitero di Palese, per rimettere in sesto una zona che fu realizzata come ampliamento ma fu distrutta dai vandali. “Con l’ampliamento del cimitero di Palese – ricorda il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone – furono realizzati dei locali mai entrati in funzione perché vandalizzati da ragazzi senza scrupoli e rispetto alcuno per un luogo sacro dove riposano anche i loro cari. Furono completamente vandalizzati i serramenti interni ed esterni, gli impianti elettrici, idrico fognante e di condizionamento”.

Il Comune ha quindi stanziato 280mila euro per la riqualificazione del cimitero. Il progetto esecutivo è stato approvato. “Prima della consegna dei lavori ho chiesto che siano installate le telecamere e che questi luoghi siano immediatamente funzionanti”, commenta ancora Cavone.

