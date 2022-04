Le serrande dei box sono arrugginite. La fogna non funziona o funziona male. Ci sono topi che circolano liberi da un box e l’altro. Al mercato di Santa Scolastica sono necessari interventi immediati. Lo chiedono a gran voce gli operatori, lo confermano i tecnici del Comune di Bari. Nella giornata di ieri il presidente del Municipio II, Gianlucio Smaldone, e Mimmo Tarantini rappresentante dell’associazione La formica e della Buona destra, accompagnati dai tecnici della ripartizione ai lavori pubblici del Comune, hanno fatto un sopralluogo nel mercato barese. “Sono necessari interventi immediati – tuona Tarantini. Gli operatori li chiedono da tempo. Da parte nostra non c’è l’intenzione di contrapporci al sindaco, ma solo di segnalare quanto non funziona per dare risposte alle esigenze del territorio”.

“I tecnici del Comune – gli fa eco Smaldone – hanno rilevato le problematiche e hanno assicurato che interverranno in tempi stretti. Questo è un mercato molto importante per la città e ci sembra giusto mettere gli operatori del settore nelle condizioni di poter lavorare al meglio”. Resta il problema del parcheggio. “L’area c’è – assicura Smaldone – attendiamo che il terreno – a due passi del mercato – diventi proprietà del Comune”.

