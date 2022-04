Sono stati liberati a largo del porto di Bari, la tartaruga accudita dai volontari del WWF. Questa mattina mentre sono in corso interventi di pulizia straordinaria delle acque del porto vecchio, un mezzo della Capitaneria di porto, con a bordo gli operatori del Centro recupero tartarughe marine del WWf di Molfetta, si è allontanata dalla costa per liberare in mare aperto i due esemplari di tartaruga marina pronti per tornare in libertà.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.