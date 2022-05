Tornano a splendere le fioriere situate davanti al Comune di Bari. Gli ultras della squadra hanno infatti voluto risistemarle. A decidere di compiere questo gesto nei confronti della città e della cittadinanza sono stati proprio i tifosi che, dopo le giornate del Gran Premio dedicato alle auto storiche e soprattutto, dopo il passaggio del bus per festeggiare la promozione del Bari calcio in Serie B, avevano notato danni ai fiori.

In quelle giornate, per via dei due eventi, soprattutto per i festeggiamenti alla squadra protagonista della pomozione, erano stati moltissimi i cittadini che avevano raggiunto il centro riempiendo tutti gli spazi. Il gesto, che non è passato inosservato, ha visto negli scorsi giorni i tifosi impegnati nel tentativo di far tornare a splendere le due fioriere che, dopo la mole presenze e gli inevitabili danni, ora vedono di nuovo i fiori rigogliosi e “in salute”.

