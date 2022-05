Venticinque pc e danni per un valore di 75mila euro. Furto nell’Accademia delle Belle Arti a Bari, rimasta chiusa ieri per rimettere in sicurezza l’edificio. I ladri hanno forzato l’ingresso posteriore. Rubati 25 computer, quasi tutti Apple Imac All in one.

A seguito del furto l’Accademia ha comunicato che potrebbero essere violati i dati personali presenti all’interno dei computer.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.