Si va verso una soluzione per le famiglie di Palese che da un giorno all’altro si sono trovate senza una scuola dove iscrivere i propri figli. A causa delle poche iscrizioni l’istituto paritario aveva deciso di chiudere, da qui gli appelli al Municipio e al Comune per cercare di trovare una soluzione per decine di genitori che non sapevano dove iscrivere i propri figli per il prossimo anno, considerato anche che le iscrizioni si erano chiuse ormai a marzo.

L’istituto paritario ha deciso allora di venire incontro alle famiglie e di riaprire le iscrizioni, per cercare di raggiungere un numero congruo e sufficiente per coprire le spese di gestione. Sono 54 le famiglie che sono scese in campo proprio per consentire ai propri figli di concludere il percorso di studi intrapreso.

(foto repertorio)

