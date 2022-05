Ennesimo riconoscimento internazionale per la Puglia. Questa volta arriva dalle pagine del prestigioso quotidiano britannico “The Guardian”, che nomina ‘Punta della Suina’ come “una delle spiagge più belle d’Europa”.

La celebre spiaggia della costa ionica viene paragonata alle Seychelles, “con acque multicolori e soffice sabbia bianca. Si tratta – si legge nell’articolo – di un’area costellata da piccole rocce e cespugli di piante grasse. L’acqua cristallina è leggermente più calda del lato di costa adriatica”. A pochi chilometri da Punta della Suina “c’è l’antica Gallipoli che, è così suggestiva, che vale la pena fermarsi lì e guidare o andare in bicicletta.”

The Guardian ha stilato la classifica della 40 spiagge più belle d’Europa, dalla Grecia alla Spagna, passando per l’Irlanda, la Germania, il Montenegro, l’Albania, la Francia, Il Portogallo. E tra queste ha selezionato le 5 spiagge più belle d’Italia. Fa compagnia a Punta della Suina, San Michele, sulla riviera del Conero, la spiaggia di Sa Colonia, nel sud della Sardegna, la spiaggia di Calamosche che si trova all’interno della Riserva naturale di Vendicari, sulla punta sudorientale della Sicilia. E poi c è la spiaggia di Sperlonga, sul litorale tirrenico a sud di Roma, in provincia di Latina.

(Foto Facebook Punta della suina)