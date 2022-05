I piloti della pattuglia acrobatica dell’ Aeronautica militare questo pomeriggio hanno fatto visita ai piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica.

“Ho provato emozioni contrastanti, perché da una parte c’è il dolore che vivono le persone coinvolte, dall’altro c’è tanta speranza visibile nel duro lavoro che viene svolto qui quotidianamente da medici, infermieri e operatori sanitari. Si vede la voglia dei genitori di ritrovare la serenità e quando vedo che, arrivando in ospedale con la nostra presenza, qualche bambino ritrova per un momento il sorriso, da padre provo una soddisfazione più grande di quella per aver fatto un bel lavoro”. Le parole del comandante Tenente Colonnello Stefano Vit, che ha portato in reparto il suo saluto e alcuni doni ai bambini.

