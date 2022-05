Non ci stanno i residenti di San Girolamo alle denunce del sindaco Antonio Decaro su “pressioni” per non fare aprire i locali sul waterfront. Il bando per l’affidamento di quattro locali è andato a vuoto e sarà ripubblicato nelle prossime ore. Per i residenti la colpa è dello stato di abbandono della zona, in particolare della piastra sul mare.

Tantissime le polemiche sui social. “Questo è un colpo basso che ha incassato l’amministrazione – scrive un residente nel gruppo Vivere la voce di San Girolamo – un mega progetto da 15 milioni e non risulta un posto attrattivo…Questo è un vero fallimento. Se hanno un briciolo di umiltà dovrebbero rimettere tutto in discussione, la viabilità, i parcheggi, un presidio fisso dI pubblica sicurezza, incentivi per aprire attività commerciali di vario genere nel quartiere, non solo food, solo così possono attrarre investitori altrimenti non sarà mai appetibile per nessuno”.

Ed ancora: “La verità è che con quelle parole il colpo basso lo abbiamo ricevuto tutti noi”, scrive un altro residente.

“Pressioni di qualcuno? Piuttosto date garanzie a chi vuole investire. Garanzie soprattutto inerenti la sicurezza! Il sindaco sembra che cada dalle nuvole e non sa la realtà di quel territorio”.

“Basterebbero 3 postazioni di polizia statale e non locale almeno per il periodo estivo ,come accade al nord Italia e tutto si risolve”.

“Non ci sono pressioni – aggiunge un altro residente – Non c’è utenza su cui investire. Il lungomare senza parcheggi, senza viabilità e con tante attività di ristorazione che fanno fatica a sopravvivere con l’utenza locale”.

“Perché qualcuno dovrebbe investire in una zona abbandonata? – commenta ancora Antonio Cavalluzzi, tra i rappresentati del gruppo Vivere la Voce di San Girolamo – il sindaco qui non ci vive e non viene e non ascolta noi residenti. Quella zona è morta, ci sono faretti rotti da anni, portici usati come bagni pubblici. Perché un commerciante dovrebbe investire in quella situazione?”.

I residenti propongono di affidare quelle attività ad altri usi come ludoteche, palestre e spazi per i più piccoli.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.