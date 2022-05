La pattuglia acrobatica nazionale del 313° gruppo addestramento acrobatico dell’Aeronautica Militare – conosciuta come Frecce tricolori – colorerà il cielo tra Molfetta e Giovinazzo sabato 7 maggio. L’esibizione si terrà sul litorale, tra le spiagge di Torre Gavetone e il sabbione, a partire dalle 16 e fino alle 17.30.

Dalle ore 14 alle 18 sarà interdetta la circolazione sulla statale 16 tra Molfetta e Giovinazzo e il traffico sarà deviato sulla 16 bis. Le uscite Cola Olidda, Pozzo Rozzo e Molfetta Sud saranno chiuse in entrambi i sensi di marcia. È consigliato arrivare sul luogo della manifestazione con largo anticipo entro le ore 14, altrimenti si potrà raggiungere Torre Gavetone soltanto a piedi o in bicicletta o con il servizio park and ride, attivo dalle 14 alle 19. Da venerdì a domenica in villa comunale ci saranno stand, laboratori per bambini, eventi per famiglie e incontri con i piloti. Di seguito il programma degli eventi.

