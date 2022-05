Incidente mortale ieri sulla provinciale 145 Altamura – Cassano, all’altezza dello svincolo per Cassano – Mellitto. Un motociclista. residente nella provincia di Roma, ha perso la vita mentre era a bordo del suo mezzo insieme ad un’altra persona. L’uomo si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un’auto: è deceduto durante il trasporto in ospedale. Gravi le condizioni del passeggero, una donna di Cassano.

Altro incidente nella notte in viale Europa a Bari: un motociclista ha perso la gamba dopo uno scontro con una smart. Per diverso tempo il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi e i soccorsi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.