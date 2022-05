Oggi è la giornata clou della festa di San Nicola. La Basilica è stata aperta fin dall’alba per le tradizionali cerimonie alle quali prendono parte anche i pellegrini arrivati da più parti del Sud Italia. Alle 6.45 si è tenuta la processione della statua del Santo dalla Basilica fino al molo San Nicola. Dove alle 10 si svolgerà la messa con l’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano. Seguirà il tradizionale imbarco della statua del Santo sul motopeschereccio Santos che è stato sorteggiato lo scorso 28 aprile.

Alle 16 e 30 toccherà all’esibizione delle Frecce Tricolori mentre alle 18.30 la messa celebrata da don Franco Lanzolla, parroco della Cattedrale: la statua rientrerà dal mare e sarà portata in processione in piazza del Ferrarese dove saranno accese le luminarie. Alle 22 spettacolo pirotecnico.

I divieti

Dalle ore 00.01 alle 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” nei vicoli del centro storico e in piazza San Nicola, sul lungomare Imperatore Augusto, in corso Vittorio Emanuele da corso Cavour a via De Rossi, in tutte le traverse tra di corso Vittorio Emanuele con via Piccinni, sul molo San Nicola, lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso De Tullio. Il divieto si amplierà dalle 13 alle 18 (in occasione dello spettacolo delle frecce tricolori): il lungomare sarà chiuso fino a San Giorgio.

Nuovi percorsi dei bus

Saranno modificati i percorsi dei bus Amtab come indicato di seguito. Attive le navette del Park and ride ad eccezione della navetta B che sarà sospesa durante lo spettacolo delle Frecce.

LINEA 1

Direzione S. Spirito: percorso ordinario.

Direzione piazza Moro: giunti in piazza Garibaldi dovranno proseguire per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia e piazzaMoro.

LINEA 2

Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli i bus dovranno proseguire sulla stessa, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

Direzione Piscine Comunali: percorso ordinario

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dell’esibizione della “Pattuglia Acrobatica Nazionale” i bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

Direzione C.S. Polivalente: giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario.

Direzione Piscine Comunali: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 2/

Direzione Piscine Comunali: giunti in via Carulli dovranno proseguire per via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corsoV. Veneto con ripresa percorso ordinario.

Direzione via Conenna: giunti in corso V. Veneto, dovranno svoltare per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dell’esibizione della “Pattuglia Acrobatica Nazionale” i bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

Direzione via Conenna: a parziale modifica di quanto precedentemente indicato, i bus giunti in via Carulli, dovranno proseguire per il sottovia L. di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario.

Direzione Piscine Comunali: giunti in via Peucetia, i bus dovranno proseguire per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia L. di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso variato precedentemente indicato.

LINEA 4

Direzione piazzaMoro: giunti in via Cognetti svoltare a sinistra per corsoCavour con ripresa del percorso ordinario.

Direzione Ceglie: percorso ordinario.

LINEA 10

Direzione p.co Domingo : percorso ordinario.

: percorso ordinario. Direzione C.S. Polivalente: giunti in piazza L. di Savoia, i bus dovranno svoltare per via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dell’esibizione della “Pattuglia Acrobatica Nazionale” i bus dovranno effettuare le seguenti ulteriori variazioni:

Direzione C.S. Polivalente: giunti in via dei Mille, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario.

Direzione p.co Domingo: giunti in via Peucetia, proseguiranno per via Apulia, via Oberdan, via Capruzzi, via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario.

LINEA 12

Direzione Torre a Mare: piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto al ponte Garibaldi), corso Trieste con ripresa del percorso ordinario.

Direzione piazza Moro: giunti in corso Trieste, proseguire per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dell’esibizione della “Pattuglia Acrobatica Nazionale” i bus effettueranno identico percorso della linea 12 barrato, sia in andata che in ritorno, nel tratto compreso tra Baia San Giorno e piazza Moro.

LINEE 22 e 27

Direzione Piscine Comunali: giunti in via Piccinni, i bus proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto con ripresa percorso ordinario.

Proveniente dalle Piscine Comunali: giunti in corsoV. Veneto, i bus svolteranno per via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella con ripresa dei rispettivi percorsi ordinari.

LINEA 42

Direzione Piscine Comunali: corsoTrieste, i bus proseguiranno per via Di Vagno, corsoSonnino, via Carulli, via P.ro Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazzaMoro, via De Cesare, via A. da Bari, via Piccinni, piazzaGaribaldi, via Bonazzi, corsoV. Veneto con ripresa percorso ordinario.

Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in corsoV. Veneto, svolteranno per via Pizzoli, piazzaGaribaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corsoItalia, piazzaMoro, via Caduti di via Fani, via Melo, via P.ro Petroni, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi) corsoTrieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestero, CorsoTrieste, P&R Pane e Pomodoro.

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine dell’esibizione della “Pattuglia Acrobatica Nazionale” i bus dovranno effettuare i percorsi di cui sopra limitati a Piazza Moro.

LINEA 50

In Partenza da Piazza Moro: giunti in via Piccinni, proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso V. Veneto, Varco delle Vittorie, interno Porto, Varco delle Vittorie, corso V. Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro

Saranno posticipate alle ore 24:00 le ultime partenze delle linee: 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53

Modalità di fruizione delle navette

NAVETTA “A”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, percorreranno l’intero perimetro della predetta piazza, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “vittorio Veneto-lato terra” (capolinea);

N.B. Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, i bus giunti proseguiranno su corso Vittorio Veneto e svolteranno per viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno in via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”;

NAVETTA “B”

da inizio servizio alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 a fine servizio

in partenza dal capolinea provvisorio di via Cognetti: i bus percorreranno corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno (inversione sotto il ponte Garibaldi), corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “ Pane e Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti;

dalle ore 13:00 alle ore 18:00 e comunque sino al termine dell’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale il servizio della navetta “B” è soppresso

NAVETTA “C”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno” (capolinea), via della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza area di sosta “Largo 2 Giugno” (I bus non raggiungeranno la Camera di Commercio).

SERVIZIO NAVETTA MARISABELLA

dalle ore 02:30 alle ore 00:45 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze sarà attivato un servizio navetta che effettuerà il collegamento tra l’ansa di Marisabella ed il varco Dogana, attraversando l’Interno dell’Autorità Portuale.

NAVETTA “AB” – SOPPRESSA

Verranno istituite cinque fermate provvisorie:

via Cognetti lato teatro Petruzzelli

via Carulli di fronte al civico 94

via Di Vagno lati istituto Santarella

corso Trieste ansa esterna all’area di sosta Pane e Pomodoro

via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto

AREE DI SOSTA

“Pane e Pomodoro” (corso Trieste – lato mare e lato terra)

“Largo 2 Giugno” (viale Della Resistenza)

“Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra)

Le aree di sosta saranno attive dalle ore 05:15 alle ore 24:00; il servizio sarà espletato con la consueta formula del Park & Ride.

N.B. Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, verrà attivata l’area di sosta via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura, via Pola) nei pressi delle Piscine Comunali.

