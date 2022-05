“Se tutti noi ci diamo da fare questa città sarà molto più bella e vivibile!”. E’ l’appello di un cittadino che invita tutti i baresi a segnalare i disservizi della città “in maniera volontaria e gratuita a beneficio della comunità”, per cambiare in meglio la città. In particolare, tramite i social, ricorda l’esistenza dell’app BariSolve del Comune di Bari, per dispositivi mobili, che consente al cittadino di inviare in tempo reale segnalazioni all’amministrazione.

E’ possibile segnalare, anche attraverso foto, dissesti stradali, rifiuti abbandonati, segnaletica da rifare. L’applicazione è scaricabile gratuitamente su Play Store, è disponibile per dispositivi ios ed Android. (https://www.comune.bari.it/barisolve#/map/tutte)