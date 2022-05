Sarà in scena al teatro comunale “Niccolò Piccinni” di Bari, da giovedì 12 a domenica 15 maggio, “Re Lear”, la più titanica delle tragedie di William Shakespeare, dramma dell’amore padri-figli e della follia, per la regia di Andrea Baracco. In scena Glauco Mauri e Roberto Sturno per la stagione teatrale del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo, inizialmente in programma dal 27 al 30 gennaio, era stato rinviato. Per chi non avesse chiesto il rimborso entro il termine previsto sono validi i biglietti già acquistati. In occasione della festa di San Nicola è stata inoltre attivata la promozione speciale “Il teatro dei baresi”, con biglietti ridottissimi a 10 euro per i posti palco in vendita solo dal 6 al 9 maggio online e al botteghino.

Biglietti disponibili online al link https://bit.ly/3MQK9Q9, in tutti i punti vendita Vivaticket e al botteghino del Teatro Piccinni nei seguenti giorni e orari: dal 2 al 6 maggio e dal 9 al 15 maggio, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 17 alle 20. I biglietti in promozione speciale possono essere acquistati al botteghino solo il 6 e il 9 maggio fino a esaurimento posti. Nelle altre giornate di apertura, saranno disponibili i biglietti a prezzo ordinario.

(Foto archivio)

